ألمانيا تفتح مقرا جديدا لقيادة قوات الناتو البحرية في بحر البلطيق

روستوك (ألمانيا)- (د ب أ)

يعتزم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في وقت لاحق اليوم الاثنين افتتاح مقر قيادة جديد للبحرية الألمانية يهدف إلى تعزيز جاهزية الدفاع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة بحر البلطيق.

وتولت ألمانيا، التي تمتلك أكبر بحرية ضمن حلف الناتو في المنطقة، دور القيادة الإقليمية في الأول من أكتوبر الجاري.

وسوف يكون المقر في مدينة روستوك الألمانية - الذي يطلق عليه "آمر مجموعة العمل في بحر البلطيق" - مسؤولا عن تخطيط العمليات البحرية والتدريبات، بالإضافة إلى قيادة القوات البحرية المعينة من قبل الناتو في أوقات السلم والأزمات والحرب.

وتتولى ألمانيا قيادة قوة المهام الإقليمية، لكنها تضم أيضا أفرادا من 11 دولة حليفة أخرى.

وزاد غزو موسكو الشامل لأوكرانيا من مخاوف عدوان روسي.

ويعد بحر البلطيق طريق إمداد مهم للناتو وله أهمية اقتصادية كبيرة للدول المجاورة المتحالفة.

وحذر الناتو من التجسس المنهجي على البنية التحتية وغيرها من التهديدات المحتملة في المنطقة من قبل روسيا، التي لديها موانئ على بحر البلطيق في منطقة كالينينجراد وحول مدينة سانت بطرسبرج.