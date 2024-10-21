وفاة فتح الله جولن عن عمر يناهز 83 عاما في أمريكا

وكالات

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن رجل الدين الإسلامي التركي فتح الله جولن، توفي في الولايات المتحدة حيث كان يقيم بها، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتتهم أنقرة جولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 2016، إذ لم يتسن التأكد من التقارير على الفور.

وأسس فتح الله جولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهما بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ نفى جولن هذه الاتهامات مرارا.

وأفادت وسائل الإعلام، عبر منشورات على موقع إكس، أن جولن توفي في بنسلفانيا عن عمر ناهز 83 عاما.

يشار إلى أن فتح الله جولن المتهم بأنه العقل المدبر لانقلاب تركيا، ولد في تركيا عام 1941، وانتقل للعيش في الولايات المتحدة في العام 1999.