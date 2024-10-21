تحطم مروحية في ولاية تكساس الأمريكية وسقوط 4 قتلى

وكالات

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تحطم مروحية أمس الأحد عقب اصطدامها في برج راديو في مدينة هيوستن، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل.

وقالت شرطة مدينة هيوستن، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 19:54 بالتوقيت المحلي عندما اصطدمت طائرة خاصة ببرج راديو في الحي الثاني من المدينة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المسؤولون، إن جميع الأفراد الأربعة الذين لقوا حتفهم كانوا على متن المروحية ولم يصب أحد على الأرض في الحادث.

وبحسب الشرطة لم تتأثر أي من المنازل أو المباني بالحادث باستثناء برج الراديو، لكنها أشارت إلى أن الحريق الذي اندلع نتيجة الحادث امتد لمسافة تتراوح بين شارعين إلى ثلاثة شوارع.

وبينت الشرطة أن الحادث وقع في تقاطع شارع إنجيلكي وشارع إن. إنيس، على بعد خمس دقائق فقط من مينيت مايد بارك، موطن فريق هيوستن أستروس.

ووفقا للبيان فقد تعاملت فرق الإطفاء والدفاع المدني مع الحريق، وجار التحقيق في حيثيات الحادث من قبل سلطات هيوستن ومجلس سلامة النقل الوطني وإدارة الطيران الفيدرالية.