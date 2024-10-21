غارة إسرائيلية على شرقي لبنان وسقوط جرحى

وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، غارة إسرائيلية على أحد أحياء بعلبك شرقي لبنان، مما أسفر عن سقوط عددا من الجرحى، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

يذكر أن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، أكدت مساء الأحد، حدوث غارات عدة على الضاحية استهدفت القرض الحسن، لا سيما في حي السلم وبرج البراجنة.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق في لبنان بعد أن أعلن في وقت سابق أنه سيستهدف "المؤسسة المالية" لحزب الله اللبناني، والتي تعرف باسم "جمعية القرض الحسن".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن المؤسسة تشارك في تمويل النشاطات الإرهابية لمنظمة حزب الله ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر مهاجمة هذه البنية التحتية.