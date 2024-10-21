أبرزها عدم إعادة تسليح حزب الله.. ما مطالب إسرائيل لوقف الحرب في لبنان؟

وكالات

أكد موقع أكسيوس الأمريكي، أن إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأضاف الموقع، أن أحد المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في "التطبيق الفعلي" للتأكد من عدم إعادة تسلح حزب الله.

وأشار إلى أن ضمن المطالب أن تعمل القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية في المجال الجوي اللبناني.

وقالت أكسيوس، في خبر آخر، إن مبعوث بايدن آموس هوكستين يزور بيروت اليوم لبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين.

من ناحية ثانية، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أمس الأحد، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة للشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت هاريس: "نحتاج إلى إنهاء الحرب"، مضيفة أن بلينكن من المقرر أن "يلتقي بالأطراف" في المنطقة الأسبوع الجاري.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام فإنه من المتوقع أن يصل بلينكن إلى إسرائيل غدا الثلاثاء.

وأضافت هاريس، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي للانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل: "عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا في غزة، هو بالفعل غير مقبول".

وفي الوقت نفسه، أكدت أنها ستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.