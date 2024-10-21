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BBC

16 غارة إسرائيلية على فروع "القرض الحسن" في لبنان

02:26 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات القليلة الماضية، نحو 16 غارة إسرائيلية على فروع "القرض الحسن" في لبنان، بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشنت إسرائيل غارات على مناطق عدة من لبنان ليل الأحد، مستهدفة جمعية "القرض الحسن"، التي تعد بمثابة الدرع المالي لحزب الله.

وقصفت إسرائيل مقارا للجمعية في حيي السلم والبراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدة ندنايل في البقاع ومدينتي بعلبك والهرمل شرقي لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلي 13 غارة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية ليل الأحد، من بينها ضربات استهدفت مناطق قريبة من مطار بيروت الدولي.

وحذر الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، من أنه سيبدأ بضرب "بنى تحتية" تعود لجمعية "القرض الحسن"، طالبا من السكان الابتعاد عنها فورا.

و"القرض الحسن" جمعية مالية تابعة لحزب الله، تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات.

وتفيد وزارة الخزانة الأمريكية أن جمعية القرض الحسن يستخدمها حزب الله المدعوم من إيران، كغطاء لنشاطات مالية، وللوصول إلى النظام المالي العالمي.

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