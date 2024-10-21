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BBC

إطلاق صفارات الإنذار في غور الأردن تحسبا لتسلل مسيرات

02:16 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

صفارات الإنذار

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صفارات الإنذار في غور الأردن تحسبا لتسلل مسيرات، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق، أعلنت في بيان أنها قصفت مساء الأحد، أهدافا إسرائيلية حيوية في غور الأردن والجولان بواسطة الطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الأحد 20 - 10 - 2024، هدفا حيويا في غور الاردن المحتل بواسطة الطيران المسير".

كما أعلنت أنها ضربت للمرة الثانية يوم الأحد هدفا إسرائيليا حيويا في الجولان السوري بالطيران المسير، مؤكدة استمرار العمليات ضد إسرائيل.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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