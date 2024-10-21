فصائل عراقية تهاجم موقع عسكري إسرائيلي في الجولان

وكالات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، شن هجوم بالطيران المسيّر على موقع عسكري إسرائيلي في الجولان المحتل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشنت المقاومة الإسلامية في العراق، مطلع الأسبوع الجاري، سلسلة هجمات بالطيران المسير طالت أهدافا في مناطق متفرقة من إسرائيل والجولان.

وذكرت بيانات متفرقة للمقاومة الإسلامية في العراق أن "المقاومة الإسلامية قصفت اليوم بالطيران المسير أربعة أهداف في الجولان المحتل وأم الرشراش (إيلات) المحتلة".

وأكدت المقاومة "أنها مستمرة في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".