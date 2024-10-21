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حزب الله يستهدف كريات شمونة برشقة صاروخية

01:41 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

حزب الله

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الإثنين، استهداف كريات شمونة برشقة صاروخية، وفقا لسكاي نيوز.

وشنت إسرائيل غارات على مناطق عدة من لبنان ليل الأحد، مستهدفة جمعية القرض الحسن، التي تعد بمثابة الدرع المالي لحزب الله.

وقصفت إسرائيل مقارا للجمعية في حيي السلم والبراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدة ندنايل في البقاع ومدينتي بعلبك والهرمل شرقي لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلي 13 غارة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية ليل الأحد، من بينها ضربات استهدفت مناطق قريبة من مطار بيروت الدولي.

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