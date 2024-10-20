قطر تدين اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الدوحة - (أ ش أ)

أدانت دولة قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد، من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، مطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.

وجددت "الخارجية القطرية"، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية