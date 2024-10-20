إعلان

BBC

قطر تدين اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

11:56 م الأحد 20 أكتوبر 2024

قطر تدين اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدوحة - (أ ش أ)
أدانت دولة قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد، من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، مطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.
وجددت "الخارجية القطرية"، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية

هذا المحتوى من

Asha
اقتحام المسجد الأقصى المستوطنون اليهود الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة إلقاء القبض على ثلاثي الفريق
بعد مجزرة بيت لاهيا.. مصر تطالب بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد إسرائيل
بالأرقام.. تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد لـ "سكن لكل المصريين"