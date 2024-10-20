‌‏غارة إسرائيلية تستهدف فرع "القرض الحسن" بمحيط مطار بيروت الدولي

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، مساء الأحد، بإخلاء مبنى بلدية صيدا لقربه من فرع مؤسسة "القرض الحسن" بعد تحذير إسرائيلي بقصفه، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مصادر.

‌‏وأشارت إلى أن أعمدة دخان تتصاعد من محيط مطار بيروت الدولي، لافتة إلى أن ‌‏غارة إسرائيلية استهدفت فرع "القرض الحسن" في محيط مطار بيروت الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران المعادي شن غارة على فرع جمعية القرض الحسن في منطقة رياق شرقي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، ، ببدء عملية إخلاء في المستشفى الحكومي في بعلبك في البقاع الشرقي

‏وأشارت تقارير إلى بدء حركة نزوح من مناطق لبنانية عدة بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية، وفق ما نقلته "الشرق" عن مراسلتها.

كانت تقارير إعلامية أفادت، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت ثلاث غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وكان موقع "واللا" العبري قال، إن الهجوم المتوقع الليلة على الضاحية الجنوبية لبيروت سيشمل عددا كبيرا من المباني.

وذكر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الأحد، أن الجيش سوف يستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة، وفق مزاعمه.

‏وأكد هاجاري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشن ضربات غير مسبوقة على مؤسسات حزب الله المالية في لبنان، موضحا أن الجيش لديه بنك أهداف لمؤسسات مدنية تمول حزب الله في لبنان وسيضربها.

‏وأوضح هاجاري أن اليوم والساعات المقبلة والأيام القادمة ستشهد ضربات مكثفة في لبنان.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اللبنانيين إلى الابتعاد عن مقرات مؤسسة "القرض الحسن"، التي يزعم ارتباطها بحزب الله، تمهيدا لقصفها.