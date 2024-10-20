إعلان

BBC

‌‏غارة إسرائيلية تستهدف فرع "القرض الحسن" بمحيط مطار بيروت الدولي

11:45 م الأحد 20 أكتوبر 2024

‌‏غارة إسرائيلية تستهدف فرع ''القرض الحسن''

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، مساء الأحد، بإخلاء مبنى بلدية صيدا لقربه من فرع مؤسسة "القرض الحسن" بعد تحذير إسرائيلي بقصفه، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مصادر.

‌‏وأشارت إلى أن أعمدة دخان تتصاعد من محيط مطار بيروت الدولي، لافتة إلى أن ‌‏غارة إسرائيلية استهدفت فرع "القرض الحسن" في محيط مطار بيروت الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران المعادي شن غارة على فرع جمعية القرض الحسن في منطقة رياق شرقي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، ، ببدء عملية إخلاء في المستشفى الحكومي في بعلبك في البقاع الشرقي

‏وأشارت تقارير إلى بدء حركة نزوح من مناطق لبنانية عدة بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية، وفق ما نقلته "الشرق" عن مراسلتها.

كانت تقارير إعلامية أفادت، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت ثلاث غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وكان موقع "واللا" العبري قال، إن الهجوم المتوقع الليلة على الضاحية الجنوبية لبيروت سيشمل عددا كبيرا من المباني.

وذكر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الأحد، أن الجيش سوف يستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة، وفق مزاعمه.

‏وأكد هاجاري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشن ضربات غير مسبوقة على مؤسسات حزب الله المالية في لبنان، موضحا أن الجيش لديه بنك أهداف لمؤسسات مدنية تمول حزب الله في لبنان وسيضربها.

‏وأوضح هاجاري أن اليوم والساعات المقبلة والأيام القادمة ستشهد ضربات مكثفة في لبنان.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اللبنانيين إلى الابتعاد عن مقرات مؤسسة "القرض الحسن"، التي يزعم ارتباطها بحزب الله، تمهيدا لقصفها.

مبنى بلدية صيدا مطار بيروت الدولي مؤسسة القرض الحسن أوامر الإخلاء الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت لبنان حزب الله غارات إسرائيلية فى لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبرص تحبط هجومًا سيبرانيًا على البوابة الإلكترونية الرئيسية للحكومة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة إلقاء القبض على ثلاثي الفريق
بعد مجزرة بيت لاهيا.. مصر تطالب بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد إسرائيل
بالأرقام.. تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد لـ "سكن لكل المصريين"