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جيش الاحتلال: سنستهدف مواقع "القرض الحسن" ممول حزب الله خلال ساعات

09:15 م الأحد 20 أكتوبر 2024

المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيا

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وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الأحد، إن الجيش سوف يستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة، وفق مزاعمه.

‏وأكد هاجاري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشن ضربات غير مسبوقة على مؤسسات حزب الله المالية في لبنان، موضحا أن الجيش لديه بنك أهداف لمؤسسات مدنية تمول حزب الله في لبنان وسيضربها.

‏وأوضح هاجاري أن اليوم والساعات المقبلة والأيام القادمة ستشهد ضربات مكثفة في لبنان.

وأشار موقع "واللا" العبري، إلى أن الهجوم المتوقع الليلة على الضاحية الجنوبية لبيروت سيشمل عددا كبيرا من المباني.

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