بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.. فلسطين تطالب بانعقاد مجلس الجامعة العربية بشكل طارئ

القاهرة – (أ ش أ)

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لمناقشة تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح اليوم الأحد، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت طلبا من دولة فلسطين لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفصل شمال القطاع وحصاره عسكريا عن باقى أجزاء غزة.

وأضاف أنه يجري حالياً التشاور مع اليمن، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية، حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع.