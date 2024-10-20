قائد لواء.. كواليس مقتل أكبر رتبة إسرائيلية بغزة منذ بدء العملية البرية

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، إن إحسان دقسة هو العقيد الخامس وقائد اللواء الرابع بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين يقتلون منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إحسان دقسة خرج مع قائد الكتيبة 52 وضابطين آخرين للاطلاع على سير العمليات وحينها انفجرت عبوة ناسفة على بعد 20 مترا وقتل على الفور.

وأوضحت أن دبابة قائد اللواء 401 ودبابة أخرى داستا معا على عبوة شديدة الانفجار في جباليا شمال غزة مما تسبب بوقوع الحادث الأليم.

وأعلن المراسل العسكري للقناة 14 العبرية، تعيين العقيد مائير بيدرمان قائداً للفرقة 401 مدرعات بدلاً من إحسان دقسة الذي قتل في جباليا.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن العقيد الذي قتل بمعارك جباليا هو أعلى رتبة عسكرية يقتل منذ بدء العملية البرية في غزة.