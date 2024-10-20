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بعد مجزرة بيت لاهيا.. مصر تطالب بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد إسرائيل

07:59 م الأحد 20 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مربعا سكنيا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، استنكارها استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل بغزة وارتكاب المجازر بحقهم، وكذا استهداف المنشآت المدنية بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس.

وشددت مصر على عدم وجود أي مبرر أخلاقي أو عسكري لهذه الحصيلة الهائلة من الخسائر بين صفوف المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين.

وجددت مصر تأكيدها على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل بشكل فوري عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما جددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من عواقب تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي.

بيت لاهيا قطاع غزة وزارة الخارجية إسرائيل القانون الدولي القانون الإنساني الدولي مجلس الأمن الدولي مجزرة بيت لاهيا
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