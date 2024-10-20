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مقتل قائد لواء بجيش الاحتلال بكمين في شمال غزة

07:56 م الأحد 20 أكتوبر 2024

أرشيفية

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الكولونيل إحسان دكسا، البالغ من العمر 41 عاما وقائد اللواء 401 الإسرائيلي قتل فى عمليات قتالية بشمالى قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بوقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد اللواء 401 وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية، بمقتل 4 ضباط إسرائيليين بينهم عقيد وهو قائد لواء مدرعات بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات بقطاع غزة، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

وأوضحت المصادر أن قادة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا لكمين ألغام شمال غزة.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلي كتائب القسام قنصوا أحد الضباط الإسرائيليين الكبار برقبته أثناء زيارته شمال القطاع.

كذلك، أشارت إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 4 باشتباكات جنوبي لبنان اليوم.

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