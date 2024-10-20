مسؤولون لبنانيون: جيش الاحتلال يفجر قرى بأكملها في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قالت مصادر أمنية محلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بشكل كامل تقريبا عدة قرى في جنوب لبنان، حيث ساوى المنازل والمساجد بالأرض.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر أمنية لبنانية أن جيش الاحتلال فجر بلدة راميا قرب بنت جبيل في المنطقة الحدودية من بين أماكن أخرى، ولم يصدر تأكيد رسمي بهذا الشأن.

وشاهد جنود من بعثة الأمم المتحدة عدة وحدات إسرائيلية تتقدم من إسرائيل عبر خط ترسيم الحدود إلى لبنان قبل نحو أسبوع.

وقبل أيام قليلة، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الجنود الإسرائيليين وهم يقفون أمام مبنى المجتمع بالقرية.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية استهدفت مواقع لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، ثم أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الجاري عملية برية جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأشخاص وتدمير هائل للبنية التحتية ونزوح هائل للسكان.