بعد مناورات حول تايوان.. الرئيس الصيني يدعو قواته لتكثيف استعداداتها العسكرية

(وكالات)

حث الرئيس الصيني، شي جينبينج، قوات الجيش على تكثيف الاستعدادات العسكرية، وذلك عقب تنفيذ الصين مناورات عسكرية كبيرة بالقرب من تايوان.

وخلال زيارته لوحدة الصواريخ التابعة للجيش، دعا شي إلى تحسين كفاءة التدريب العسكري وضمان جاهزية القوات القتالية، حسبما نقلت قناة "سي سي تي في" الصينية.

وشدد الرئيس على أهمية رفع مستوى القدرات الاستراتيجية للجيش في مجال الردع وتنفيذ العمليات القتالية.

تعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءًا من أراضيها، وتؤكد باستمرار استعدادها لاستعادة الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت بكين بتنفيذ مناورات عسكرية واسعة النطاق، تضمنت نشر طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفن حربية بالقرب من تايوان، في إطار تدريبات متكررة أُجريت خلال العامين الماضيين.