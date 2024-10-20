غرفة فصائل المقاومة الفلسطينية تُدين تبني قنوات فضائية عربية لرواية الاحتلال

(وكالات)

أدانت الغرفة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، ما اتهمت به قنوات فضائية عربية بعينها لم تسمها في "تبني وبث روايات مشبوهة تخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي وتشيطن المقاومة وحاضنتها الشعبية".

وقالت الغرفة لفصائل المقاومة الفلسطينية، إن منح "مجرمي الحرب الإسرائيليين وشخصيات عربية معادية للمقاومة مساحة واسعة لترويج أكاذيبهم وحجب أصحاب الصوت الذي يعبر عن ضمير الأمة الحي هو طعنة للشعبين الفلسطيني واللبناني في معركة الدفاع عن الكرامة والحرية وخدمة لحرب الإبادة الجماعية ضدهما".

وتابعت الغرفة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيانها "من المخزي والمؤلم أن تتظاهر بعض القنوات العربية بتبني الحياد أمام مجازر لا مثيل لها في التاريخ الحديث يرتكبها العدو الإسرائيلي على أراضي عربية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".

في ذات الوقت أشادت الغرفة لفصائل المقاومة الفلسطينية بـ "الأداء المهني للقنوات الفضائية التي تنحاز للحقيقة وتنصف الضحية وتميز بين العدو والصديق" دون أن تذكر أسماء تلك القنوات.