اليابان وبريطانيا وإيطاليا تتفق على تطوير مقاتلة متقدمة لتعزيز القدرات الدفاعية

طوكيو - (أ ب)

اتفق وزراء الدفاع في اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا على تسريع تطوير مشترك لمقاتلة من الجيل القادم، وأعلنوا عن إنشاء هيئة حكومية ثلاثية للعمل مع الجهات التي تقوم بتصنيع الطائرة، وفقا لمسؤولين يابانيين اليوم الأحد.

كانت الدول الثلاث قد اتفقت في عام 2022 على إنتاج مشترك لطائرة مقاتلة جديدة ستكون جاهزة للنشر بحلول عام 2035، وذلك ضمن برنامج الطيران القتالى العالمى (جي سي إيه بي) لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات المتزايدة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وستحل المقاتلة من الجيل القادم محل طائرات (إف 2) اليابانية المحالة للتقاعد التي تم تطويرها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة، وكذلك طائرة "تيمبيست" البريطانية.

وقال وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، بعد اجتماعه مع نظيريه البريطاني جون هيلي والإيطالي جويدو كروسيت، إنه سيتم إنشاء هيئة مشتركة تسمى "المنظمة الحكومية الدولية لبرنامج الطيران القتالى العالمى" بحلول نهاية هذا العام للإشراف على تطوير الطائرة.

وجاء الاجتماع بين الوزراء على هامش اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع في نابولي بإيطاليا.

وتشارك العديد من الشركات الخاصة في المشروع، بما في ذلك شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية، وشركة "بي إيه إي سيستمز بي إل سي" البريطانية، وشركة ليوناردو الإيطالية.

ويعالج اتفاق اليوم الأحد المخاوف بشأن تقدم المشروع على الرغم من تغييرات القيادة في كل من اليابان والمملكة المتحدة.