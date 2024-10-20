"أطباء بلا حدود" تطالب الاحتلال بوقف هجماته على مستشفيات شمال غزة فورا

غزة – (أ ش أ)

طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته على المستشفيات في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن ستة من موظفيها محاصرون في مستشفى "جباليا" بدون كهرباء، وأن أحدهم لقي مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به ولم يتم علاجها بشكل مناسب.

وقالت المنظمة - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد - "إن 350 مريضا محاصرون داخل المستشفيات، بما في ذلك سيدات حوامل وأشخاص خضعوا لعمليات جراحية خلال الساعات القليلة الماضية".

وبدوره، حذر منسق الطوارئ بالمنظمة في غزة من عواقب التصعيد المتزايد للعنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في شمال القطاع، واصفا ما يحدث بأنه بمثابة "عقاب جماعي" للفلسطينيين الذين يجب عليهم الاختيار بين التهجير القسري من الشمال أو مواجهة الموت.

وأعرب المسئول الأممي عن مخاوفه من استمرار هذا الوضع، وما سيترتب عليه من تداعيات مروعة.