الجيش السوداني يرحب بانضمام قوات وقادة من الدعم السريع إلى صفوفه

بورتسودان - (د ب أ)

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن قيام أحد قادة مما تصفهم بميليشيات الدعم السريع بالانضمام إلى صفوفها.

جاء ذلك في بيان صحفي لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الأحد.

وقال البيان "انحاز لجانب الحق والوطن اليوم بعد مغادرته لصفوف المتمردين ومقرراً القتال جنباً إلى جنب مع قواتنا القائد بمليشيا آل دقلو الإرهابية أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة كبيرة من قواته بعد أن تكشف لهم زيف وباطل دعاوى مليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانهم، وأنهم مجرد أدوات رخيصة لتمرير أجندة إجرامية دولية وإقليمية لتدمير البلاد أرضاً وشعباً ومقدرات".

وأضاف البيان "ترحب القوات المسلحة بهذه الخطوة الشجاعة من قبلهم وتؤكد أن أبوابها ستظل مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة، كما نجدد عفو السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لأي متمرد ينحاز لجانب الوطن ويبلغ لأقرب قيادة عسكرية بكل مناطق السودان".

ويشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، لأسباب سياسية وأمنية، خلف حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 10 مليون نازح ولاجئ داخليا وخارجيا، ووضعا إنسانيا مترديا، بحسب الأمم المتحدة.

ولم تفلح وساطات قادها الاتحاد الإفريقي تارة وكل من السعودية والولايات المتحدة تارة أخرى في إنهاء تلك الحرب، التي دخلت عامها الثاني، تاركة البلاد في وضع إنساني متدهور.