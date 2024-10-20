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BBC

رئيس مجلس النواب الأمريكي: لو كان نتنياهو استمع لبايدن لما حقق هذه الإنجازات

05:08 م الأحد 20 أكتوبر 2024

مايك جونسون

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وكالات

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الأحد، إنه سيتلقى إحاطة سرية خلال ساعتين بشأن تسريب وثائق استخباراتية أمريكية تتعلق بخطط إسرائيل للرد على إيران.

وأكد جونسون أن تسريب الوثائق الاستخباراتية بشأن خطط إسرائيل للرد على إيران مقلق للغاية، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية بشأنه.

وأوضح جونسون أنه تحدثت مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس لتشجيعه، لافتا إلى أنه لو كان استمع إلى نصائح الرئيس الأمريكي جو بايدن لما حقق هذه الإنجازات غير المسبوقة.

مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي بايدن إحاطة سرية تسريب وثائق استخباراتية أمريكية
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