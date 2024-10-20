الأمين العام للجامعة العربية يزور لبنان غدا الاثنين

القاهرة – (أ ش أ)

يتوجه أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى بيروت غدا الاثنين، في زيارة تستغرق يوما واحداً لإجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية؛ وفق ما صرح به السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة.

وقال الأمين العام المساعد إن زيارة أبوالغيط إلى بيروت تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية، كما تهدف الزيارة إلى تشجيع التوصل إلى تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي باعتباره أمراً بات يشكل أولوية هامة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها.

وأضاف السفير حسام زكى أن زيارة الأمين العام تهدف كذلك إلى التعرف على الموقف اللبناني فيما يتعلق بالوضع الإنساني والإغاثي لدعم النازحين جراء العدوان، خاصة في ضوء قرب انعقاد اجتماع باريس يوم ٢٤ الجاري والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه.