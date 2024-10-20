بشار الأسد يؤكد على أهمية تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين

دمشق - (د ب أ)

ٌقال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، إن تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هو أولوية للدولة السورية، مشددًا على أن سوريا قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة، ولا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الأسد مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين.

ووفق الوكالة، ناقش الرئيس السوري مع الوزير الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة.

ونقل الوزير الصفدي رسالة شفوية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية، إضافة لملف الأزمة في سوريا.

وأكد الوزير الصفدي أن الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين، مشدداً على دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سوريا لما فيه مصلحة للمنطقة عامة.

ووصل الوزير الصفدي،اليوم، إلى دمشق في زيارة رسمية حيث أجرى مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

ووفق قناة (المملكة) الأردنية ، ركزت المحادثات على جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه.