إعلان

BBC

"خسرنا مناضلًا مُدافعًا عن الشعب الفلسطيني".. رئيس الوزراء الماليزي ينعي السنوار

03:27 م الأحد 20 أكتوبر 2024

يحيى السنوار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

نعى رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يحيى السنوار، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أعرب إبراهيم عن أسفه لفقدان "المناضل المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني" ووصف مقتله بأنه عمل وحشي ارتكبه النظام الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن المجتمع الدولي قد أخفق مرة أخرى في وضع حد للصراع وضمان السلام والعدالة، مما ساهم في تفاقم الأوضاع.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي على إدانته القوية لجريمة اغتيال السنوار، وشدد على ضرورة معارضة المجتمع الدولي للسياسات الإسرائيلية، مطالبًا بوقف المجازر المستمرة ضد الفلسطينيين بشكل فوري.

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم حركة حماس يحيى السنوار الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بشار الأسد يؤكد على أهمية تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد لـ "سكن لكل المصريين"
عيار 21 يتخطى 3700 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد