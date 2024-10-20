"خسرنا مناضلًا مُدافعًا عن الشعب الفلسطيني".. رئيس الوزراء الماليزي ينعي السنوار

(وكالات)

نعى رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يحيى السنوار، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أعرب إبراهيم عن أسفه لفقدان "المناضل المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني" ووصف مقتله بأنه عمل وحشي ارتكبه النظام الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن المجتمع الدولي قد أخفق مرة أخرى في وضع حد للصراع وضمان السلام والعدالة، مما ساهم في تفاقم الأوضاع.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي على إدانته القوية لجريمة اغتيال السنوار، وشدد على ضرورة معارضة المجتمع الدولي للسياسات الإسرائيلية، مطالبًا بوقف المجازر المستمرة ضد الفلسطينيين بشكل فوري.