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الصفدي يُسلم الرئيس السوري رسالة من العاهل الأردني

03:05 م الأحد 20 أكتوبر 2024

أيمن الصفدي

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(وكالات)

قام نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم الأحد، بنقل رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري بشار الأسد، تتعلق بالمساعي المبذولة لحل الأزمة السورية.

وأفادت قناة "المملكة" الأردنية أن الرئيس السوري استقبل الوزير الصفدي الذي حمل رسالة شفهية من الملك عبد الله، تناولت جهود التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الثنائية والتطورات في المنطقة.

ووصل الصفدي إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ.

ووفقاً للقناة الأردنية، تركزت المناقشات على سبل حل الأزمة السورية، قضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب مناقشة التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة للحد من تداعياته.

رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس السوري بشار الأسد الأزمة السورية
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