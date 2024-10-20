بعد إحباط هجوم على سفارة إسرائيل ...السفير الإسرائيلي يشكر أجهزة الأمن الألمانية

برلين - (د ب أ)

وجه السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، اليوم الأحد، الشكر إلى أجهزة الأمن الألمانية على "ضمان أمن السفارة الإسرائيلية، وذلك بعد الكشف عن خطط للهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال بروسور إن "معاداة السامية من التيار الإسلاموي لا تقتصر على الخطاب المليء بالكراهية وحسب بل إنها تشجع أيضا الإرهاب العالمي" حسب زعمه.

وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي: "موظفو السفارة الإسرائيلية معرضون للخطر بشكل خاص لأنهم يقفون على الخط الأمامي للدبلوماسية".