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الأمن السعودي يُعلق بعد مناشدة طفل لمحمد بن سلمان وادعاء الاعتداء عليه (فيديو)

02:24 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الأمن السعودي

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(وكالات)

أصدر الأمن العام في السعودية بيانًا جديدًا، ردًا على الجدل الذي أثاره مقطع فيديو لطفل يناشد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زاعمًا تعرضه للاعتداء داخل مدرسته.

وأكد البيان أن التحقيقات أظهرت عدم صحة الادعاءات التي وردت في الفيديو، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن تلك المزاعم.

وكان الأمن العام قد أعلن في بيان سابق أن شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التعليم ومركز الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدأت بالتحقيق في الفيديو الذي تضمن ادعاء الطفل بتعرضه للاعتداء.

وأوضح البيان السابق أنه تم التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية المعتادة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

الأمن السعودي مناشدة طفل محمد بن سلمان اعتداء علي طفل
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