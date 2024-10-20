الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتسهيل وصول المساعدات

تل أبيب - (د ب أ)

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتسهيل توصيل المساعدات إلى السكان.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "في غزة لا يمكننا أن ننفذ عملية إنسانية على النطاق المطلوب مع وجود عدد قليل من نقاط العبور غير الموثوق بها ومن الصعب الوصول إليها".

ودعا المكتب إلى فتح العديد من الطرق للإمدادات والخدمات المهمة.

وشنت القوات الإسرائيلية هجوما جديدا ضد حماس، في شمال قطاع غزة، قبل أسبوعين. ومنذ ذلك الحين، أبلغت منظمات الإغاثة عن الجوع الشديد والظروف الكارثية ، التي يعيشها السكان المدنيون ودعت إسرائيل إلى فتح طرق تسيطر عليها إلى المنطقة.

وتفتش إسرائيل السلع التي تدخل قطاع غزة بحثا عن أسلحة.