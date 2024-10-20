جيش الاحتلال يستهدف مجموعة أطفال على عربة حصان شمالي غزة (فيديو)

(وكالات)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، نتج عنها ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الأطفال بينما كانوا يستقلون عربة يقودها حصان في مخيم جباليا.

طائرات الاحتلال الصهيوني تستهدف مجموعة من الأطفال على متن عربة حصان في جباليا شمال قطاع غزة

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/bJZ5WXxcc7 — عتب/٩٩ (@4G_0k) October 20, 2024

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، استشهاد 42 ألفًا و603 فلسطينيين جراء غارات الاحتلال منذ أكتوبر الماضي.