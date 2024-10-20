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جيش الاحتلال يستهدف مجموعة أطفال على عربة حصان شمالي غزة (فيديو)

01:43 م الأحد 20 أكتوبر 2024

طيران الاحتلال الاسرائيلي

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(وكالات)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، نتج عنها ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الأطفال بينما كانوا يستقلون عربة يقودها حصان في مخيم جباليا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، استشهاد 42 ألفًا و603 فلسطينيين جراء غارات الاحتلال منذ أكتوبر الماضي.

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال مجزرة مخيم جباليا قطاع غزة طيران الاحتلال الإسرائيلي
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