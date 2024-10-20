وزير الصحة اللبناني: الأدوية مؤمنة في جميع الصيدليات والمخزون كافٍ

بيروت - ( د ب أ )

ٌقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار في لبنان بات مطلب أساسي، مؤكدًا أن "الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لا يريدان الحرب".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام ، عن الأبيض قوله إن "استهداف الطواقم الطبية أو مستودعات الأدوية والمخازن جريمة حرب مرفوضة".

وأضاف أن "الأدوية مؤمنة في جميع الصيدليات والمخزون كافٍ"، مشيرًا إلى "أهمية الشركات المصنعة للأدوية في لبنان في حال الحصار".

وعن مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة في الضاحية الجنوبية والمناطق المستهدفة في الجنوب، أشار إلى أنها "تشكل 2.5 % من المخزون العام، فأكبر مستودعات الأدوية هي في جبل لبنان".

وعن النقص في العاملين بالقطاع الصحي، اعتبر الأبيض أن "الأهمية تكمن في التنسيق لأن العدد لن يكفي خلال الأزمات"، مشيرا إلى أن "المشكلة في مستشفيات كسروان وجبيل أن عدد المرضى تفاقم نتيجة عدد النزوح"، لافتًا إلى أن "المستشفيات قامت بعمل بطولي عند حادثة البيجرز".

وأوضح أن "جميع الحالات مغطاة من وزارة الصحة ولكن الأولية تكمن في الحالات الطارئة".

وعن الكوليرا في مراكز الإيواء، شدد الوزير الابيض على أن "هناك حالة واحدة في عكار وتتم متابعتها"، متخوّفًا من "الانتشار نتيجة نقص المياه في مراكز الإيواء". وأشار إلى أن "الجرب يأتي نتيجة الاكتظاظ وغياب النظافة، والوقاية تبقى الأهم".

وشكر اللبنانيين في الخارج على "الدعم المستمر، وطالما الشعب اللبناني متضامن فلا خوف على لبنان".