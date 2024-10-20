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BBC

جيش الاحتلال يزعم مهاجمة مقر استخباراتي لحزب الله واستهداف قادة

11:38 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمة مقر استخبارات تابع لحزب الله اللبناني وورشة تحت الأرض لإنتاج الأسلحة في العاصمة اللبنانية بيروت.

كما زعم جيش الاحتلال في بيان، أنه تم استهداف القيادي بحزب الله في منطقة تبنين عباس سلامة، والخبير بمجال الاتصالات اللاسلكية رضا عباس،

ولم يتم التأكد من ادعاء جيش الاحتلال حتى الآن من قبل بيان رسمي من حزب الله.

وفي وقت وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق مهاجمة هدفًا استراتيجيا لجيش الاحتلال في الجولان المحتل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مقر استخباراتي لحزب الله حزب الله
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