الإمبراطورة الأم باليابان تحتفل بعيد ميلادها الـ90

طوكيو - (أ ب)

تلقت إمبراطورة اليابان السابقة، ميتشيكو، اليوم الأحد، تحيات من أقاربها ومسؤولين في القصر بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها التسعين، فيما تتعافى بشكل مطرد من كسر في الفخذ، حسبما قال مسؤولون.

وكانت ميتشيكو أول امرأة من عامة الشعب تصبح إمبراطورة في تاريخ اليابان الحديث.

وتزوجت ميتشيكو شودا، من ولي العهد آنذاك الأمير أكيهيتو في 10 أبريل 1959، بعد ما يعرف باسم قصة حبهما التي بدأت في ملعب تنس.

وتقاعد الزوجان بعد تنازل أكيهيتو عن العرش في عام 2019، حيث اعتلى نجلهما، الإمبراطور ناروهيتو، "عرش الأقحوان" وأصبحت قرينته ماساكو إمبراطورة اليابان.

ومنذ ذلك الحين، انسحب أكيهيتو وميتشيكو إلى حد كبير من الظهور العلني للاستمتاع بحياتهما الهادئة معا، حيث يقومان بالتنزه يوميا داخل حدائق القصر، أو يذهبان في رحلات خاصة في بعض الأحيان، ويستضيفان تجمعات صغيرة لقراءة الكتب والموسيقى، وفقا للجهاز الإعلامي في القصر الإمبراطوري.

وقال مسؤولون إن الإمبراطور السابق أكيهيتو يعتريه القلق بشأن القوة الجسدية لميتشيكو ويسأل عن حالتها.

وقال مسؤولو القصر إن ميتشيكو، التي سقطت، في مقر إقامتها في وقت سابق من أكتوبر الجاري، وخضعت لعملية جراحية بسبب كسر في الفخذ، تتعافى بشكل مطرد من خلال جلسة إعادة تأهيل يومية لمدة ساعة تقريبا.

وكان من المتوقع أن تكون ميتشيكو على كرسي متحرك عندما تنضم إلى المهنئين لها في الاحتفال بعيد ميلادها التسعين اليوم الأحد.