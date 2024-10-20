جيش الاحتلال يزعم استهداف 175 هدفًا لحماس وحزب الله في يوم واحد

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو قصف حوالي 175 هدفا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني، في قطاع غزة ولبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزعم جيش الاحتلال تمكنه من استهداف أكثر من 65 عنصرا من حزب الله خلال الغارات الجوية في جنوب لبنان، في الساعات الـ24 الماضية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف أيضا عشرات من الأهداف لحزب الله، فيما تواصل أربع فرق عملها على الأرض ضد حزب الله.

كما زعم جيش الاحتلال تمكنه من استهداف عشرات من مقاتلي المقاومة داخل قطاع غزة.