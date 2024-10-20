إعلان

BBC

جيش الاحتلال يزعم استهداف 175 هدفًا لحماس وحزب الله في يوم واحد

11:20 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

سلاح الجو الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو قصف حوالي 175 هدفا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني، في قطاع غزة ولبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزعم جيش الاحتلال تمكنه من استهداف أكثر من 65 عنصرا من حزب الله خلال الغارات الجوية في جنوب لبنان، في الساعات الـ24 الماضية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف أيضا عشرات من الأهداف لحزب الله، فيما تواصل أربع فرق عملها على الأرض ضد حزب الله.

كما زعم جيش الاحتلال تمكنه من استهداف عشرات من مقاتلي المقاومة داخل قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس حزب الله قطاع غزة جنوب لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإمبراطورة الأم باليابان تحتفل بعيد ميلادها الـ90

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد لـ "سكن لكل المصريين"
عيار 21 يتخطى 3700 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد