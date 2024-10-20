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حزب الله يستهدف كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية

08:24 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

صواريخ حزب الله

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قال في الساعات الأولى من اليوم، إنه هاجم نحو 175 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصعدت إسرائيل قصفها وغاراتها منذ 23 سبتمبر الماضي، على الضاحية التي كانت تعتبر معقل حزب الله الحصين، فضلا عن مناطق أخرى لاسيما في الجنوب والبقاع شرق البلاد.

ووسعت ضرباتها إلى مناطق في الشمال وجبل لبنان والمتن أيضا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1454 شخصا، ونزوح نحو 700 ألف خلال أسابيع قليلة.

وبدأت مطلع أكتوبر الحالي، ما وصفتها بالعملية "البرية المحدودة" في الجنوب، حيث توغلت قواتها في عدد من البلدات الحدودية، وسط اشتباكات ومواجهات مع حزب الله.

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