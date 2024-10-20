إسرائيل تُهاجم 175 هدفًا في غزة ولبنان خلال الـ24 الماضية

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم نحو 175 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن إسرائيل صعدت قصفها وغاراتها منذ 23 سبتمبر الماضي، على الضاحية التي كانت تعتبر معقل حزب الله الحصين، فضلا عن مناطق أخرى لاسيما في الجنوب والبقاع شرق البلاد.

ووسعت ضرباتها إلى مناطق في الشمال وجبل لبنان والمتن أيضا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1454 شخصا، ونزوح نحو 700 ألف خلال أسابيع قليلة.

وبدأت مطلع أكتوبر الحالي، ما وصفتها بالعملية "البرية المحدودة" في الجنوب، حيث توغلت قواتها في عدد من البلدات الحدودية، وسط اشتباكات ومواجهات مع حزب الله.