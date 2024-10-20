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BBC

مدفعية الجيش الإسرائيلي تواصل استهداف منطقة الصفطاوي في غزة

07:50 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

الجيش الإسرائيلي يقصف بقذائف مدفعية

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وكالات

واصلت مدفعية الجيش الإسرائيلي، استهداف منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بسقوط 73 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى والمفقودين إثر قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن طائرات إسرائيلية شنت غارات عنيفة على بيت لاهيا، ودمرت مربعا سكينا بالكامل، ما أدى لاستشهاد نحو 73 فلسطينيا، وإصابة العشرات، فيما لا يزال العديد تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر أن طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار على خيم النازحين في ساحة مستشفى العودة، واستهدفت بشكل مباشر مركبة إسعاف.

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