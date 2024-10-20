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الجيش الإسرائيلي: سقوط مسيرة في منطقة مفتوحة باتجاه الجولان شرقًا

07:18 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

سقوط مسيرة

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مسيرة في منطقة مفتوحة حلقت باتجاه هضبة الجولان شرقا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن استهداف " هدف حيوي" في الجولان بواسطة طيران مسير.

وشنت المقاومة الإسلامية في العراق، السبت، سلسلة هجمات بالطيران المسير طالت أهدافا في مناطق متفرقة من إسرائيل والجولان.

وذكرت بيانات متفرقة للمقاومة الإسلامية في العراق أن "المقاومة الإسلامية قصفت اليوم بالطيران المسير أربعة أهداف في الجولان المحتل وأم الرشراش (إيلات) المحتلة".

وأكدت المقاومة "أنها مستمرة في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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