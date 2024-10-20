سلسلة غارات وتصاعد الدخان.. ماذا يحدف في الضاحية الجنوبية لبيروت؟

وكالات

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت قبل قليل 3 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن أعمدة الدخان تصاعدت من جراء ضربة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.

ويأتي ذلك بعد أقل من ساعة على تحذير أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية، إذ جاء في بيان نشره المتحدث أفيخاي أدرعي:

"إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المباني المحددة في الخارطتيْن والواقعة في حارة حريك وحدث بيروت. أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".