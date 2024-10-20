بالطيران المسير.. فصائل عراقية تستهدف هدفًا حيويًا في الجولان

وكالات

أعلنت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن استهداف " هدف حيوي" في الجولان بواسطة طيران مسير، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وشنت المقاومة الإسلامية في العراق، السبت، سلسلة هجمات بالطيران المسير طالت أهدافا في مناطق متفرقة من إسرائيل والجولان.

وذكرت بيانات متفرقة للمقاومة الإسلامية في العراق أن "المقاومة الإسلامية قصفت اليوم بالطيران المسير أربعة أهداف في الجولان المحتل وأم الرشراش (إيلات) المحتلة".

وأكدت المقاومة "أنها مستمرة في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".