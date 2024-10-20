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بعد الإنذار بالإخلاء.. إسرائيل تعلن قصف شارعين في الضاحية الجنوبية لبيروت

04:41 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل،أنه سيقصف شارعين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إنذارا بإخلاء مبان في حارة حريك وحدث بيروت، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

واستهداف حزب الله منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما قصفت إسرائيل منطقة "أوتوستراد جونية" لأول مرة منذ بدء التصعيد الحالي.

وشن الجيش الإسرائيلي، أمس، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دقائق من نشره إنذارا جديدا بالإخلاء لسكانها.

وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية للإعلام من جهتها عن غارة إسرائيلية "استهدفت منطقة حارة حريك" في الضاحية.

الجيش الإسرائيلي بيروت الضاحية الجنوبية حزب الله قصف بيروت
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