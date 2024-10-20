يُريد رأس القضية الفلسطينية.. ماذا قال مستشار الرئيس الفلسطيني عن اغتيال السنوار؟

وكالات

علق مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش على اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار، مؤكدا أن جذوة النضال لا يمكن إخمادها.

وقال الهباش: "طوال أكثر من 76 عاما منذ قيام إسرائيل إلى الآن، قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين ومئات القادة والفدائيين ولكنها لم تستطيع أن تفني الشعب الفلسطيني ولم تستطع إخماد جذوة نضاله"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "إسرائيل قتلت ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسين أيقونات العمل الفدائي والوطني الفلسطيني، وقتل مئات من القادة ولكنها لم تنجح في تصفية القضية الفلسطينية".

وعن يحيى السنوار، قال: "ليس صحيحا بأن نتنياهو لديه عدو شخصي يتمثل في شخص معين، العدو هو الشعب الفلسطيني، ويريد رأس القضية ورأس المشروع الوطني الفلسطيني".

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يقتل شخصا أو يصفي شخصا بعينه، متابعا: "نتنياهو لا يتوقف عند حدود ارتكاب جريمة قتل وتدمير ولكنه يريد رأس القضية الفلسطينية".