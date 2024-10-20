ترامب يٌهاجم هاريس: أسوأ نائبة رئيس في التاريخ والعالم يسخر منها

وكالات

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، إن المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس، تهدد الديمقراطية لأنها حصلت على ترشيح الحزب عن طريق الخطأ.

وقال ترامب في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا: "هاريس تشكل تهديدا للديمقراطية، الطريقة التي حصلت بها على الترشح في حد ذاتها تهديد للديمقراطية، لم يكن عليها أن تكون المرشحة، كان يجب أن يتم اختيار المرشح الأنسب بأمانة وليس مجرد تسليمها لها كما حدث"، وفقا لروسيا اليوم.

ووصف ترامب "هاريس بأسوأ نائبة رئيس في التاريخ"، معتبرا أن "العالم يسخر منها، تماما كما كانوا يضحكون على أفعال الرئيس الحالي جو بايدن".

هذا وقال دونالد ترامب في وقت سابق، إن الرئيس جو بايدن يشعر بالكره تجاه نائبته كامالا هاريس بسبب ما أسماه "انقلاب القصر" والذي أجبره على الانسحاب من السباق الرئاسي.

وأصبحت هاريس مرشحة حزبها لانتخابات الرئاسة في يوليو، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر 2024.