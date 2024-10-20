بالصواريخ.. حزب الله اللبناني يُعلن قصف صفد في شمال إسرائيل

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، قصف مدينة صفد الواقعة شمال إسرائيل بالصواريخ.

وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه استهدف مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بالصواريخ، وفقا لسكاي نيوز.

واستهدف حزب الله مساء السبت، وفقا لبيان أصدره تجمعا لقوات إسرائيلية في المنارة، بالإضافة إلى قصف صاروخي على جنود إسرائيليين عند بوابة شبعا.

وقال حزب الله، إنه قصف مستعمرة كريات آتا شرقي حيفا بصلية صاروخية نوعية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن حزب الله أطلق نحو 200 مقذوف على إسرائيل يوم السبت.