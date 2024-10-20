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طائرات الاحتلال تُطلق النار على المناطق الغربية من شمال غزة

02:36 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

طائرات الاحتلال

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وكالات

أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، المروحية النار صوب المناطق الغربية من شمال غزة، بينما شن طيران الاحتلال غارة استهدفت غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأصيب 5 مواطنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وفا.

وأصيب مواطنان بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة دلول جنوب غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,519 مواطن، وإصابة 99,637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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