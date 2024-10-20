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BBC

10 ملايين دولار.. أمريكا ترصد مكافأة لمن يكشف عن متدخلين في انتخاباتها

01:40 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى الكشف عن أشخاص أو كيانات أجنبية تنشط في التدخل بانتخاباتها، قبل أسابيع فقط من توجه الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم، وفقا لسكاي نيوز.

وقال إعلان صادر عن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك منظمة إعلامية روسية تحمل اسم "ريبار" وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي "لتأجيج الخلافات الحزبية والعرقية والتشجيع على الكراهية والعنف في الولايات المتحدة".

ولم يصدر أي رد فعل فوري من "ريبار" أو السلطات الروسية على إعلان برنامج المكافآت من أجل العدالة.

وأضاف الإعلان أن "ريبار" أنشأت حسابا على منصة "إكس" باسم "تكساس ضد الولايات المتحدة" واستخدمته قبل الانتخابات الأمريكية لاستغلال قضية المهاجرين غير المسجلين الذين يعبرون حدود الولاية.

وأكد أنها تتلقى تمويلا من منظمة الصناعات الدفاعية الروسية "روستيك" التي سبق أن فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2022.

وتابع: "تعتمد ريبار على الاتصالات والتمويل من روستيك لتعزيز القدرات العسكرية الروسية والروايات المؤيدة لروسيا والمعادية للغرب".

ودعت الخارجية الأمريكية من يملك معلومات تتعلق بـ9 أفراد ساعدوا "ريبار" في تنفيذ "عمليات تأثير خبيث" على الانتخابات، إلى الاتصال بخط المساعدة الخاص ببرنامج مكافآت من أجل العدالة.

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