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BBC

استشهاد 73 شخصا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا

01:27 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، استشهاد نحو 73شخصا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن تقارير إعلامية، أفادت مساء السبت، أن غارات إسرائيلية عنيفة تدمر حيا سكنيا في بيت لاهيا بشمال غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأكدت المصادر، ارتقاء شهداء ووقوع جرحى في غارات على بيت لاهيا والعشرات من الفلسطينيين تحت الأنقاض.

وأشار مراسل الجزيرة، إلى ارتقاء 60 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في غارات على منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، إن هناك أكثر من 50 شخصا موجودين تحت الركام.

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