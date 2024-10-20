الصحة العالمية: نخطط لإرسال بعثة إلى مستشفى كمال عدوان غدا لتسليم وقود وإمدادات طبية

وكالات

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، مساء السبت، إن الأعمال العدائية الإسرائيلية بمحيط مستشفيات قطاع غزة قد تؤدي بسرعة لتوقفها عن العمل.

وأشار أدهانوم إلى أن منظمة الصحة العالمية تخطط لإرسال بعثة إلى مستشفى كمال عدوان غدا لتسليم وقود وإمدادات طبية، لافتا إلى أنه سيتم نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على ضرورة أن يظل مستشفيا كمال عدوان والعودة في الخدمة.